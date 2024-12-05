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ثقافة وفنون

ArabsGotTalent، توأمان يقدم عرضا ملهما وأكثر من رائع مع أمهما (فيديو)

ArabsGotTalent، توأمان
ArabsGotTalent، توأمان يقدمان عرضا ملهما مع أمهما، فيتو

ArabsGotTalent، قدم توأمان عرضًا استعراضيًّا راقصًا  مع والدتهما، على خشبة مسرح ArabsGotTalent، نال إعجاب لجنة التحكيم والجمهور.

 

لجنة التحكيم تصفق للتوأمين الراقصين

العرض الرائع الذي قدمه التوأمان مع والدتهما، دفع الإعلامي باسم يوسف ولجنة تحكيم برنامج “ArabsGotTalent” يصفقون لهم بحرارة.

إشادة نجوى كرم

وأشادت المطربة اللبنانية نجوى كرم، بالعرض الاستعراضي الراقص الذي قدمه التوأمان مع الأم، لافتة إلى التناغم والتجانس والإنسيابية التي قدمت خلال العرض.

 

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برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

 

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم إلى آخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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الإعلامي باسم يوسف إكتشاف المواهب المطربة اللبنانية نجوي كرم باسم يوسف نجوى كرم برنامج ArabsGotTalent

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