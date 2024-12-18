إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

أعلنت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما عن إدراج ثلاثة أفلام عُرضت في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن القائمة القصيرة لجائزة أفضل فيلم دولي. الأفلام هي "من المسافة صفر" من فلسطين، "ما زلت هنا" من البرازيل، و"داهومي" من السنغال.

أعرب رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا: "إن إدراج هذه الأفلام في القائمة القصيرة للأوسكار ليس مجرد تكريم لصناعها، بل هو تأكيد على أن السينما جسر يربط بين الثقافات ويُعلي من قيم الإنسانية. مهرجان القاهرة كان وما زال منصة لإطلاق هذه الإبداعات، مما يثبت أن السينما المصرية في قلب المشهد الفني العالمي."

فيلم "من المسافة صفر" (فلسطين) هو عمل سينمائي فريد يجمع 22 فيلمًا قصيرًا أُنتجت في غزة، توثق الحياة اليومية والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون. حصل المشروع على ثلاث جوائز في المهرجان مقدمة من شركة مصر العالمية (يوسف شاهين)، مما يعكس التقدير الكبير لهذا العمل الجماعي.

يحكي فيلم "ما زلت هنا" (البرازيل) عن أم تجبر على إعادة اكتشاف نفسها عندما تتعرض حياة عائلتها للانهيار بسبب أعمال عنف خلال القبضة المتزايدة للديكتاتورية في البرازيل عام 1971. حاز الفيلم على إعجاب النقاد خلال عرضه في مهرجان القاهرة، حيث تم تقدير الأداء القوي والإخراج المتميز.

وفيلم "داهومي" (السنغال) هو عن رحلة 26 كنزًا ملكيًا نُهب من مملكة داهومي وعُرض في باريس، والآن يتم إعادتها إلى بنين. تميز الفيلم بسرد قوي وإخراج مبدع، مما أهّله للفوز بجائزة أفضل فيلم أفريقي في المهرجان مقدمة من مؤسسة "أفريكا نو فيلتر".

أُقيمت الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من ١٣ إلى ٢٢ نوفمبر، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم. تضمنت الفعاليات عرض أكثر من 190 فيلمًا من 70 دولة، مما يعكس التنوع الثقافي والاهتمام المتزايد بالسينما العالمية.

يُعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يُسهم في تعزيز الحوار الثقافي ودعم المبدعين من مختلف أنحاء العالم. الدورة الـ45 شهدت تنوعًا كبيرًا في الأفلام والفعاليات، مما يعكس التزام المهرجان بتقديم محتوى فني رفيع المستوى. كما تميزت هذه الدورة بتكريم شخصيات بارزة في عالم السينما، مثل المخرج المصري يسري نصر الله والممثل أحمد عز والمخرج البوسني دانيس تانوفيتش، مما أضاف بريقًا خاصًا للمهرجان.

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