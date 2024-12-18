بينهم أصالة وجمال سليمان، نقابة الفنانين السوريين تعيد عضوية 100 نجم فصلهم بشار

قررت نقابة الفنانين السوريين إعادة عضويات كل الفنانين الذين ألغى النظام السابق عضويتهم إلى النقابة، وحسب المعلومات فإن هذا القرار يشمل أكثر من 100 فنان سوري.

وجاء في البيان الصادر عن نقيب الفنانين محسن غازي أنه بعد الاطلاع على جلسات مجلس نقابة الفنانين العائدة لعام 2015 وما يليها والمتضمنة فصل العديد من الفنانين لأسباب مالية وغيرها إن وجدت:

يقرر ما يلي:

مادة 1: يعاد قيد كافة الزملاء والزميلات المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات فروعهم النقابية أصولا.



مادة 2: يطلب من كافة فروع نقابة الفنانين إعداد قوائم الفنانين المفصولين من سجلاتهم كل حسب فروعه.



مادة 3: لا تعتبر سنوات الفصل من السجل مدة مفقودة وتعتبر من المدة المؤهلة للتقاعد.

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه".



وقالت النقابة ان القرار يشمل أكثر من 100 فنان سوري، ومن بينهم أصالة، وسامر المصري، ومكسيم خليل، وجمال سليمان، ويارا صبري، وسامر المصري، ورامي حنا، وعبد الحكيم قطيفان، ومحمد آل رشي، وعزة البحرة، بالإضافة إلى آخرين، عودتهم للنشاط الفني في بلادهم.

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