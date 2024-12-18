الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

"سيد الناس"، عمرو سعد يلتقي إلهام شاهين في المقابر

عمرو سعد
عمرو سعد

 

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسله الجديد سيد الناس المقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

 

 المشاهد التي يتم تصويرها عبارة عن مقابلة عمرو سعد مع عمته اعتماد الهواري، التي تلعب دورها الفنان إلهام شاهين داخل المقابر ،لتخبره بكل ما يحدث في القرية بعد اختفائه منها، بسبب المطاردات التي يتعرض لها.

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

 

وتدور أحداث العمل حول شاب نشأ في إحدى القرى، ويتصدى لكل ما هو ظالم داخل القرية، ويساعده على ذلك أصدقاؤه. 

 

وتلعب إلهام شاهين شخصية اعتماد الهواري عمة عمرو سعد خلال أحداث العمل، وهي من الشخصيات القوية التي لا تترك حقها وتسعى للحصول عليه، بجانب أنها تقف بجانب ابن شقيقها في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معها لأنها تعتبره ابنها.

 

 

أبطال مسلسل “سيد الناس"

 العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

 

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