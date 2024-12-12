شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent

قدم المتسابق "نيو" عرضًا خارقًا أشعل مسرح برنامج ArabsGotTalent، منحه الفوز بالباز الذهبي والتأهل إلى النهائيات.



إشادة باسم يوسف

وأشاد الإعلامي باسم يوسف، بالعرض الذي قدمه المتسابق "نيو"، ببرنامج ArabsGotTalent، قائلا: "داري نفسك يا ابني أصل تتحسد".

تحية وتصفيق نجوى كرم

من جانبها قالت المطربة اللبنانية نجوى كرم، إن ما قدمه "نيو" يستحق بكل جدارة التأهل إلى نهائيات المسابقة، وتوجهت له على المسرح وصافحته وأشارت للجمهور بتحتيه والتصفيق له.



برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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