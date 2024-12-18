الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منى زكي تحضر لفيلم جديد مع طارق العريان

منى زكي
منى زكي

جمعت جلسة عمل مؤخرًا الفنانة منى زكي بالمخرج طارق العريان، للاتفاق على تقديم عمل سينمائي جديد.

 

وكشف مصدر مقرب من منى زكي أن المخرج طارق العريان رشحها لبطولة فيلم جديد، بجانب الفنان عمرو يوسف، تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ووافقت منى بالفعل بشكل مبدئي على العمل 

وأضاف المصدر أن منى زكي لم تتعاقد رسميًا على العمل إلا أنها أبدت إعجابها الشديد بفكرة الفيلم، خاصة أنها لم تقدم عمل رومانسي منذ فترة.

 ومن المفترض أن يلتقي العريان ومنى زكي مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة للتعاقد بشكل رسمي على العمل.

تفاصيل شخصيات فيلم الست


من جانب آخر انتهت الفنانة منى زكي من تصوير فيلم الست، الذي يسرد السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وتقدم الفنانة منى زكي شخصية كوكب الشرق في مرحلة عمرية معينة لها، وهذا ما يعتمد عليه العمل، عدم تقديم سيرة ذاتية من الصغر حتى الوفاة، ولكن في مرحلة عمرية معينة.

ويقدم الفنان أحمد خالد صالح شخصية شقيق أم كلثوم الشيخ “خالد البلتاجي”، الذى كان معها في كل خطوات نجاحها منذ البداية، إلى أن توفي وهى تتعالج من الغدة الدرقية في ألمانيا.

ويلعب الفنان محمد فراج شخصية الشاعر “أحمد رامي” الذى قام بتأليف عدد كبير من أغاني أم كلثوم، وكان يحبها بشكل غير عادي.

أما الفنان عمرو سعد فيشارك في العمل بتقديم شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر خلال أحداث العمل.

 

 

 

وتجسد الفنانة أمينة خليل خلال أحداث العمل الذى تظهر فيه ضيفة شرف شخصية  سيدة أرستقراطية تظهر في حفلات أم كلثوم.

ضيوف فيلم الست
 

ضم فيلم "الست" عددًا كبيرًا من النجوم ومنهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منى زكي طارق العريان أعمال منى زكي

مواد متعلقة

عمر السعيد يحتفل بتكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمر بطريقته الخاصة

أحمد حلمي عن تكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمرالسينمائي: مبروك يا ملكة حياتي
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

قبل اجتماع الفيدرالي، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية