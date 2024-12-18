فريق“Urban Verbunk” يقدم استعراضا مبهرا في ختام “ArabsGotTalent” (فيديو)

قدم فريق “Urban Verbunk” المصري المجري، عرضًا استعراضيا رائعًا ومختلفًا في الحلقة النهائية ببرنامج “ArabsGotTalent”، على أغنية حبيبي يا نور العين للمطرب عمرو دياب.

فريق “Urban Verbunk” يبهر لجنة التحكيم

وأشاد كل من الإعلامي باسم يوسف والمطربة اللبنانية نجوى كرم والفنان ناصر القصبي والإعلامي علي جابر، بالعرض الذي قدمه فريق “Urban Verbunk”

Urban Verbunk

يقدم عرض رائع ومختلف على أغنية حبيبي يا نور العين ❤️😍

رقم التصويت 1#ArabsGotTalent

مباشرة من ستوديوهات #MBC1 بحي النرجس في الرياض

البث المباشر على شاشة MBC1 و#Shahidhttps://t.co/SvEw90gjUa pic.twitter.com/WtMsDtvcmh — Arabs Got Talent (@ArabsGotTalent) December 18, 2024

فريق “Urban Verbunk” يبهر لجنة التحكيم

وأبهر فريق “Urban Verbunk” الجمهور وفريق تحكيم Arabs Got Talent المكون من باسم يوسف والمطربة اللبنانية نجوى كرم والفنان ناصر القصبي والإعلامي علي جابر، بالعرض الذي قدمه

برنامج Arabs Got Talent



برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم إلى آخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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