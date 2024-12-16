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حوادث

الحبس 3 سنوات لمتهم بقضية "أحداث الاستاد"

محكمة
محكمة

 قضت  الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بالحبس 3 سنوات للمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاستاد".

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وكان النائب العام أحال المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات، التي كشفت عن أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، حيث استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعى نادي الزمالك المسماة بـ"وايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

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أحداث شغب الدائرة الأولى إرهاب الحبس 3 سنوات

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