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رياضة

تعرف على مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تقام اليوم الاثنين، 5 مباريات ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

وتقام اليوم الاثنين الـ5 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين، والتي يأتي على رأسها صدام بلدية المحلة أمام طنطا.

مباريات اليوم في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

بلدية المحلة ضد طنطا

أسوان ضد بروكسي 

بترول أسيوط ضد لافيينا 

ديروط ضد المنصورة 

سبورتنج ضد السكة الحديد 

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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