الأحد 15 ديسمبر 2024
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رياضة

تعادل سلبي بين المقاولون العرب ووادي دجلة في دوري المحترفين (صور)

وادي دجلة أمام المقاولون
وادي دجلة أمام المقاولون العرب

دوري المحترفين، تعادل فريق المقاولون العرب ووادي دجلة سلبيا في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

وأقيمت اليوم الأحد جميع مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، بينما اقيم لقاء جدلة والقماولون في الخامسة مساء.

نتائج  مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

الداخلية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2 

وي ضد أبو قير للأسمدة 1-1   

منتخب السويس ضد راية 0-0 

وادي دجلة ضد المقاولون العرب 0ـ0

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني المقاولون العرب وادي دجلة

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دوري المحترفين، وادي دجلة يتعادل سلبيا مع المقاولون بالشوط الأول

نتائج 3 لقاءات من مباريات اليوم في الجولة الـ13 بدوري المحترفين

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