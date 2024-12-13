بعد تجاهل مطالبهم، غضب أندية دوري المحترفين بسبب ضغط المباريات

دوري المحترفين، سادت حالة من الغضب أندية دوري المحترفين بعد تجاهل مطالبهم بعدم ضغط المباريات، خاصة أن بعض الأندية تلعب 3 مباريات في 6 أيام فقط؛ أيام الإثنين والخميس والأحد، وهو ما اشتكى منه عدد من الأندية في خطابات رسمية لاتحاد الكرة في ظل تعرض اللاعبين للإصابات والاجهاد وعدم وجود ما يستدعي ضغط المباريات.

وفوجئت الأندية بتأجيل مباراة واحدة فقط وهي مباراة القناة والترسانة لتقام الثلاثاء بدلا من الإثنين، ما زاد من حالة الغضب بين الأندية خاصة أنه كان من المفترض تأجيل الجولة بالكامل للثلاثاء في حين أن فرق اخرى ستلعب الأحد ولم يلتفت القائمين على تنظيم المسابقة لطلباتهم بتأجيل الجولة.

وكانت أندية دوري المحترفين قد أوصلت شكواها لاتحاد الكرة الجديد وحصلوا على وعد بدارسة الأمر ولكن فوجئوا بتأجيل مباراة واحدة.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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