الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المرصد السوري: إسرائيل شنت 35 غارة على مواقع عسكرية قرب دمشق

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على دمشق، فيتو

شنت إسرائيل، أمس السبت، 35 غارة ضد منشآت عسكرية قرب دمشق، في أحدث سلسلة من الهجمات الجوية في سوريا منذ الإطاحة بـبشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، الأسبوع الماضي، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن أحدث موجة من الغارات استهدفت معسكرات تابعة لجيش النظام السابق في ريف دمشق.

وتتضمن المعسكرات المستهدفة أنفاقًا جبلية تحتوي على مستودعات صواريخ وذخيرة، بحسب ما أفاد المرصد السوري، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة.

وشنت إسرائيل 430 غارة جوية على سوريا منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر، وفقًا للمرصد السوري.

وإثر سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا وإسرائيل ملغى، وأمر بنشر جنود إسرائيليين في المنطقة العازلة في الجولان المحتل، والتي تفصل بين الجزء الذي احتلته إسرائيل من هذه المرتفعات وضمته إليها وبقية الهضبة السورية.

وفي الأيام الأخيرة، شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفا مستودعات أسلحة ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعا بحرية حربية والمطارات والطائرات، وقالت إسرائيل إنها دمرت من 70% إلى 80% من قدرات الجيش السوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منشآت عسكرية قرب دمشق إسرائيل الهجمات الجوية في سوريا بشار الأسد المرصد السورى لحقوق الانسان ريف دمشق مستودعات صواريخ وذخيرة سقوط الرئيس السوري بشار الأسد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

بعد تفشي نزلات البرد، هل يوجد متحور جديد لكورونا في مصر ؟ الصحة تكشف السر

ركلات الترجيح تحسم مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

بعد الخسارة من باتشوكا، هل يلعب الأهلي مباراة على الميدالية البرونزية؟

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الخسارة من باتشوكا في كأس الإنتركونتننتال

مشادة كلامية بين الشناوي وجماهير الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو)

أنا ماشي، الشناوي يرد على مشجع أهلاوي غاضب بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو)

مش هي بس اللي زادت، تصريح صادم من رئيس رابطة تجار السيارات عن مستقبل الأسعار (فيديو)

منوعات

المزيد

قناة أمريكية شهيرة تدفع 15 مليون دولار لصالح ترامب ومليون آخر لمحاميه

اعتقال خادمة في قصر باكنجهام بسبب حفل مخصص للموظفين

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية