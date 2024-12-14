قصف جوي إسرائيلي يستهدف منطقة القلمون بريف دمشق

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن قصف جوي إسرائيلي استهدف تل منين وحفير بمنطقة القلمون بريف دمشق.

قصف إسرائيلي على دمشق

وفي السياق ذاته زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هارتسي هاليفي: نحن نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن إسرائيل والإسرائيليين في البلدات الواقعة في هضبة الجولان.

وادعى هارتسي هاليفي في حديثه: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا وليست لدينا أية نية لإدارة شؤونها".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي دمر 20 موقعا لفرع المخابرات الجوية في سوريا.

ومنذ قليل، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: "دمرنا قدرات تكنولوجية ووسائل للحرب الإلكترونية في سوريا".

انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق

وذكرت وسائل إعلام سورية، أمس الجمعة، أن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 6 غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ريفي دمشق والسويداء.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة على سوريا، استهدف فيها مخازن أسلحة الجيش السوري

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

جيش الاحتلال يتقدم نحو موقع تل الشحم بسوريا

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر سورية قولها: "إن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى".

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.