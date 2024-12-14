السبت 14 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وليد جنبلاط يهنئ أحمد الشرع ويؤكد وحدة سوريا

وليد جنبلاط، فيتو
وليد جنبلاط، فيتو

قال  الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، في بيان اليوم السبت:" إن رئيس الحزب وليد جنبلاط اتصل بقائد الإدارة الجديدة بسوريا أحمد الشرع مهنئا الشعب السوري بالانتصار".

 

جنبلاط والشرع يؤكدان على وحدة سوريا

وأضاف الحزب التقدمي الاشتراكي في بيانه: "أن جنبلاط والشرع أكدا في الاتصال على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم".

 

وفي السياق ذاته قال أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، اليوم السبت:" أهدافنا واضحة وخططنا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا".

 

أحمد الشرع يكشف عن خططه لتطوير دمشق 

وأضاف أحمد الشرع:" لدينا خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام، ودمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب".

وتابع:" ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني، وأعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري".

واستطرد:" بحكم تجربتنا الإدارية في إدلب سنتقدم في بقية محافظات البلاد، ونتواصل مع سفارات غربية، ونجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، ولسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".

 

العلاقات بين روسيا والقيادة السورية الجديدة 

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة "بلومبرج" أن روسيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين حيويتين في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لمصادر مطلعة في موسكو وأوروبا والشرق الأوسط، تجري محادثات لضمان بقاء القوات الروسية في القاعدتين، فيما تعتبر موسكو هذا الوجود جزءا أساسيا من استراتيجيتها الإقليمية.

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سوريا وليد جنبلاط الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني

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