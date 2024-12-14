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خارج الحدود

وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

شارك بدرعبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا، والذي عقد بمدينة العقبة بالأردن.

الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الوقوف بجانب الشعب السوري

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي استعرض الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الوقوف بجانب الشعب السوري في هذا الظرف الدقيق، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسسات الدولة لتعزيز قدراتها للقيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، مشيرًا إلى أهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.

 

رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا

وأكد الوزير عبد العاطي رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وأدان احتلال إسرائيل للأراضي السورية، وانتهاك اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي. 

استهداف البنية التحتية للجيش السوري

كما أدان وزير الخارجية الغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.

وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة باجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الإماراتي لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية

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