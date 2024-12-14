السبت 14 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة باجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

بدر عبد العاطى، وزير
بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، فيتو

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسبل دعم عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية تلبي طموحات الشعب السوري، وتحفظ استقرار سوريا وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.

عبد العاطي يلتقي وزير دائرة العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي الصيني

اتصالات هاتفية بين عبد العاطي ووزيري خارجية قطر والعراق والمبعوث الأممي إلى سوريا

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عملية سياسية شاملة المملكة الاردنية الهاشمية سوريا لجنة الاتصال العربية الوزارية

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