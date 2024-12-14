السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

السيطرة على حريق محدود بالصحة المدرسية في بني سويف

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بـ محافظة بني سويف، بمعاونة أفراد الأمن الإداري على حريق محدود شب بمبنى الصحة المدرسية التابع لفرع هيئة التأمين الصحي بـ بني سويف، دون خسائر مادية أو بشرية.

 

بلاغ حريق محدود ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمبنى الصحة المدرسية التابع لفرع هيئة التأمين الصحي بميدان مولد النبي بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع البلاغ.

 

وعلى الفور أنتقلت سيارات ومعدات الاطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، ودفع فرع الإسعاف بـ4 سيارات لموقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق بمعاونة أفراد الأمن الإداري، وإخماد النيران دون خسائر مادية أو بشرية.

 

وتبين نشوب الحريق بغرفة أسفل سلم المدخل الرئيسي للمبنى، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق.

 

دون  خسائر مادية أو بشرية

ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، مدير فرع التأمين الصحي بـ بني سويف، إن الحريق محدود ولم ينتج عنه أية خسائر مادية أو بشرية، بفضل تعامل مسؤولي الأمن وإخماد النيران، تزامنًا مع وصول قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق دون أية خسائر، موجهًأ الشكر لأفراد الأمن بالمبنى لسرعة تعاملهم مع الموقف.

 

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