وكيل أوقاف بني سويف: العقل والدين وجهان لعملة واحدة

أكد الدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف بـ بني سويف، على المنزلة الكبيرة والهامة للعقلِ في الإسلام، باعتباره من أعظم الفروق التي ميز بها المولى عزوجل بين الإنسان وغيره من سائر المخلوقات، وهو أحد الضرورات التي أوجب الشرع حفظها، حيث أن العقل مناط التكليف، إذ أنه يُرفع التكليف عن العبد حال ذهاب عقله.

وكيل أوقاف بني سويف في خطبة الجمعة

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بني سويف، إلى أن العقل والدين وجهان لعملة واحدة، فلا يتم دين المرء حتي يتم عقله، والعقل بلا دين فهو ضلال وانفلات وغواية، والتدين بدون عقل هو بريد لفهم منتكس وإشارة لسلوك مُشين، ويمثل تشويها لصفاء الإسلام ونقائه

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة

جاء ذلك خلال أدا ء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، التي حضرها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، حيث ألقى خطبة الجمعة وكيل الوزارة الدكتورعبد الرحمن نصر، فيما أمّ المصلين الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد.

صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان

وتناولت خطبة الصلاة موضوع "صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان" حيث أشار وكيل أوقاف بني سويف، إلى أن القرآن الكريم سمّى العقل بالعديد من الألفاط والمفردات منها "اللُب" وجمعها "الألباب" و"نُهْية" وجمعها "نُهى" بالإضافة إلى تنوع الأعمال والمهام التي يؤديها مثل: التفكر، التدبر، التذكر، التفقه..الخ.

الإنسان إذا غُذّي عقله بالعلم والمعرفة والتدير

وأوضح وكيل أوقاف بني سويف، أن تنوع واختلاف اسم الآلة "العقل" وكثرة مهامها وأعمالها، يدل على أهميته، مؤكدًا أن الإنسان إذا غُذّي عقله بالعلم والمعرفة والتدير والإبداع وتوظيفه في صالح العباد والأوطان، فإنه ينفع نفسه ومجتمعه وطنه، إذا ما وُظف على خلاف ذلك أو تم تعطيله فإنه يتحول لمعول هدم يضر ويدمر نفسه ومجتمعه ويخسر الدين والدنيا بدون إشغال العقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.