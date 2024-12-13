محافظ بني سويف يُنيب رؤساء المدن لافتتاح مسجدين في سمسطا والفشن

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجدين بعد إحلالهما وتجديدهما في مركزي سمسطا والفشن، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 7 ملايين جنيه، ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد.

افتتاح مسجد في سمسطا ببني سويف

ففي مركز سمسطا، أفتتح مدحت صلاح، رئيس المركز، "المسجد البحري" بقرية دشطوط بعد إحلاله وتجديده بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، بتمويل ذاتي، وعلى مساحة 400 متر مربع. وشهد الافتتاح حضور نواب رئيس المدينة، وسعيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، ومصطفى رمضان عبدالعزيز مدير إدارة أوقاف سمسطا، وأحمد رشاد مفتش المنطقة، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة في المسجد، حيث استمع المصلون لخطبة بعنوان "صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان".

افتتاح مسجد في الفشن ببني سويف

وفي مركز الفشن، أفتتح علي حماد، رئيس المركز، "مسجد السعدي" بعزبة السعدي التابعة لمجلس قروي أقفهص، بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 930 ألف جنيه، وحضر الإفتتاح محمد عيد مدير إدارة الأوقاف بالفشن، ومحمد ذكي رئيس قرية أقفهص، وحيدر حسين مدير الرصد الميداني بالفشن، إلى جانب مسؤولي الوحدة المحلية ومفتشي إدارة الأوقاف.

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