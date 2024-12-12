الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

أُصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في بني سويف، في حادث سير، وقع، مساء اليوم الخميس، إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية أبو صالح التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية أبو صالح بدائرة مركز شرطة ناصر، ووجود عدد من المصابين في موقع الحادث. 

على الفور، انتقلت سيارات تابعة لفرع هيئة الإسعاف بـ محافظة بني سويف إلى مكان البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لاستكمال العلاج، حيث تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 8 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

إصابة 8 أشخاص في حادث ببني سويف

والمصابون هم: هويدا جابر إبراهيم (42 عامًا)، ويوسف جابر ممدوح (11 عامًا)، وعابد عبد الله عبد القادر (46 عامًا)، وأسماء سعد حسن (25 عامًا)، وسعاد نبيل محمود (21 عامًا)، وحمدي محمود أحمد (48 عامًا)، وفاطمة نبيل محمود (13 عامًا)، وسندس ماهر ممدوح (16 عامًا). 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتشخيص إصاباتهم التي تراوحت بين الجروح البسيطة والمتوسطة، وحالتهم الآن مستقرة، وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانوينة اللازمة.

رفع آثار الحادث من الصحراوي الشرقي

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث طلبت النيابة تقريرًا مفصلًا عن الحادث وأسبابه، مع تكليف الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق الصحراوي الشرقي، لتسيير حركة المرور، لضمان سلامة المواطنين. 

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