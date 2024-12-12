الخميس 12 ديسمبر 2024
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ممر شرفي لتكريم مدير مدرسة في بني سويف

ممر شرفي لتكريم مدير
ممر شرفي لتكريم مدير مدرسة في بني سويف، فيتو

نظم طلاب وأهالي قرية كفر أبجيج بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الخميس، ممرًا شرفيًا لتكريم مدير المدرسة "معروف عبد العزيز" في مشهد مليء بالوفاء والتقدير، احتفاءً بوصوله إلى سن التقاعد. 

ممر شرفي لتكريم مدير مدرسة في بني سويف 

وقد استقبل أهالي القرية وطلاب المدرسة مديرهم بتصفيق حار وهتافات عفوية تعبيرًا عن شكرهم وامتنانهم لما قدمه طوال سنوات خدمته في مجال التعليم، حيث انطلق الموكب الاحتفالي من شوارع القرية حتى فناء المدرسة، حيث تجمعت أجواء البهجة والامتنان لتكريم شخصية تركت بصمة واضحة في مسيرة تعليم الأجيال. 

 

ممر شرفي لتكريم مدير مدرسة في بني سويف
ممر شرفي لتكريم مدير مدرسة في بني سويف

وأعرب اولياء أمور الطلاب عن تقديرهم لمدير المدرسة، مؤكدين على إعترافهم بدوره في تطوير العملية التعليمية في القرية، حيث بذل جهدًا دؤوبًا على مدار سنوات عمله مديرًا للمدرسة، وساهم في تعليم أجيال متتالية، وتعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية لدى الطلاب. 

لفتة طيبة من الطلاب واولياء الامور

من جهته، أعرب معروف عبد العزيز، مدير المدرسة، عن سعادته الكبيرة بهذه اللفتة النبيلة، مشيدًا بمشاعر الحب والوفاء التي أظهرها الطلاب وأولياء الأمور ومعلمو المدرسة، مقدمًا شكره وامتنانه لكل من شارك في هذا التكريم الذي وصفه بأنه لحظة فارقة في حياته، معبّرًا عن فخره بما حققه من إنجازات طوال سنوات خدمته. 

 

ممر شرفي لتكريم مدير مدرسة في بني سويف
ممر شرفي لتكريم مدير مدرسة في بني سويف

لم تكن فرحة التكريم مقتصرة على مدير المدرسة فقط، بل امتدت لتشمل جميع معلمي المدرسة، الذين عبّروا عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس مدى التقدير الذي يحظى به معروف عبد العزيز من الجميع. 

 

ممر شرفي لتكريم مدير مدرسة في بني سويف
ممر شرفي لتكريم مدير مدرسة في بني سويف

 

وأكد محمد علي، أحد أهالي القرية، أن هذه اللفتة الإنسانية تؤكد على أهمية تقدير الشخصيات المؤثرة في المجتمع، وتعكس روح الوفاء التي يتميز بها أهالي كفر أبجيج تجاه من ساهموا في بناء مستقبل أبنائهم.

 

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