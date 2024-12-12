الخميس 12 ديسمبر 2024
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محافظ بني سويف يجتمع بلجنة ملفات التصالح لمتابعة سير العمل

محافظ بني سويف يجتمع
محافظ بني سويف يجتمع بلجنة ملفات التصالح، فيتو

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا بأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح، لمناقشة وعرض نتائج المتابعة الأسبوعية لسير العمل في ملف التصالح ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية.

جاء ذلك بحضور، السكرتير العام اللواء حازم عزت، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومسؤولى الزراعة والإصلاح الزراعي وبعض الإدارات المعنية بالديوان العام من الشؤون القانونية والمالية والمتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والشؤون القانونية ووحدة التراخيص والبواية الإليكترونية.

 

محافظ بني سويف يجتمع بلجنة ملفات التصالح

وناقش محافظ بني سويف بشكل مُفصل أحدث تقارير للمتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات ومخالفات البناء للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات  العمل في ملف التصالح  وفق التعديل الذي تم إقراره باللائحة التنفيذية لقانون التصالح  187 لسنة 2023،حيث تم عرض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وشهادات البيانات التصالح التي يتم تسليمها للمواطنين.

وجه محافظ بني سويف بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح للدفع بمعدلات الأداء وتسهيل الإجراءات على المواطنين لضبط منظومة العمران والبناء، بالتوزاي مع استمرار المتابعة والتعامل الفوري مع أية متغيرات غير قانونيةوالتصدي لأي تعديات وسرعة الرد على المتغيرات الواردة أولًا بأول، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية في هذا الجانب، بجانب الإشراف والتقييم الدوري لاستجابة الجهات للمتغيرات.

 

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