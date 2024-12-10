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محمد صبحي في جامعة بني سويف: مخطط الشر الصهيوني بدأ بسقوط العراق (فيديو)

الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي بجامعة بني سويف، فيتو

قال الفنان محمد صبحي: إن ما نشهده خلال هذه الفترة من أحداث هو مخطط الشر الصهيوني تم اعتماده عام 1983، وبدأ تنفيذه فعليًا بسقوط العراق، ثم ثورات الربيع العربي في 2011 ومؤخرًا سقوط سوريا، واستهداف مصر، من أجل مشروع المعرف بـ"الشرق الأوسط الجديد".

ندوة بناء الإنسان بجامعة بني سويف

جاء ذلك خلال فاعليات ندوة "بناء الإنسان.. الفن والثقافة" التي نظمتها جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والمخرج محمد مبارك، والكابتن محمد فاروق مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي بداية الندوة رحب رئيس جامعة بني سويف، بالضيوف موجهًا الشكر لقبولهم الدعوة وحرصهم على المشاركة في تقديم الندوة التثقيفية التي تأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، مؤكدًا حرص الجامعة على استضافة الشخصيات العامة البارزة والمؤثرة في المجتمع، لتثقيف الشباب الجامعي وتنمية وعيهم في مختلف مجالات الحياة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن الندوة تسلط الضوء على مدى ارتباط الفن ببناء وتكوين الإنسان، حيث يعد بناء الإنسان أهم محاور تنمية المجتمع من خلال نشر الفن الراقي، كما يعتبر الفن عنصرًا رئيسيا في بناء شخصية الفرد واكتساب أنماط سلوكية عبر تفاعله مع مختلف الفنون.

بناء الوعي يعد من أهم عناصر التنمية

وقدمت "فيتو" بثًا مباشرًا على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لكلمة الفنان محمد صبحي، والتي تحدث الفنان فيها عن كيفية بناء الإنسان ثقافيا وفنيا مؤكدا أهمية الثقافة والفن وكونهما من أبرز الروافد لبناء الشعوب، وأشار أن بناء الوعي يعد من أهم عناصر التنمية.

كما تحدث الفنان محمد صبحي، عن التنمية المستدامة ومفهومها الصحيح وهي تعني أنك تعيش اليوم وتكون واثقا بأنك ستخدم الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن دور الفن في تغيير المجتمع بإظهار الإيجابيات وليس السلبيات في الأعمال الفنية.

كما شملت فعاليات الندوة حوارًا مفتوحة بين الطلاب والفنان محمد صبحي والتي تضمنت  العديد من أسئلة الطلاب المتنوعة، واختتمت بإهداء الدكتور منصور حسن بإهداء درع جامعة بني سويف للفنان محمد صبحي والمخرج على مبارك، تقديرًا لحرصهما على المشاركة في الندوة التثقيفية.

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