الجمعة 13 ديسمبر 2024
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السيطرة على حريق مسجد بقرية دلاص ببني سويف

إخماد حريق مسجد ببني
إخماد حريق مسجد ببني سويف، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع عدد المصلين من السيطرة على حريق محدود نشب بمسجد الرحمن بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، قبل الامتداد لباقي المسحد.

بلاغ حريق مسجد ببني سويف
 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حريق داخل مسجد الرحمن بقرية بمركز ناصر، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، حيث تم السيطرة على الحريق بمساعدة المصلين.

 

وتبين من التحريات حول الواقعة أن الخسائر الأولية للحريق عبارة عن مكتبة الكتب الموجودة داخل المسجد، وسجادة واكفان، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

افتتاح مسجدين ببني سويف

 

وفي سياق آخر، أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجدين بعد إحلالهما وتجديدهما في مركزي سمسطا والفشن، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 7 ملايين جنيه، ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد.

 

ففي مركز سمسطا، أفتتح مدحت صلاح، رئيس المركز، "المسجد البحري" بقرية دشطوط بعد إحلاله وتجديده بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، بتمويل ذاتي، وعلى مساحة 400 متر مربع. وشهد الافتتاح حضور نواب رئيس المدينة، وسعيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، ومصطفى رمضان عبدالعزيز مدير إدارة أوقاف سمسطا، وأحمد رشاد مفتش المنطقة، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة في المسجد، حيث استمع المصلون لخطبة بعنوان "صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان".

 

وفي مركز الفشن، أفتتح علي حماد، رئيس المركز، "مسجد السعدي" بعزبة السعدي التابعة لمجلس قروي أقفهص، بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 930 ألف جنيه، وحضر الإفتتاح محمد عيد مدير إدارة الأوقاف بالفشن، ومحمد ذكي رئيس قرية أقفهص، وحيدر حسين مدير الرصد الميداني بالفشن، إلى جانب مسؤولي الوحدة المحلية ومفتشي إدارة الأوقاف.

 

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