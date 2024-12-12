بسبب الشبورة، إصابة 11 شخصًا في انقلاب أتوبيس ببني سويف

أصيب 11 شخصًا صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الفيوم بني سويف بالقرب من مدخل قرية بهبشين، بسبب الشبورة الكثيفة التي حجبت الرؤية عن السائق.

وتم نقل المصابين لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج.

إخطار حادث سير ببني سويف

وتلقى مرفق الإسعاف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب أتوبيس بطريق الفيوم الجديد بنطاق محافظة بني سويف، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية لهم.

وتبين أن الحادث نتج عنه إصابة 11 عاملًا أثناء استقلالهم الأتوبيس في طريقهم للعمل وتنوعت الإصابات بين كسور ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر المحضر اللازم.

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