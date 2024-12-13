محاكمة بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء غدا

تنظر محكمة جنح الاقتصادية، غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة بلوجر شهيرة "ه.ا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

بث فيديوهات خادشة للحياء

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذى بثته البلوجر يتضمن محتوى وهى ترتدى الملابس الداخلية بشكل مثير والتحريض على الفجور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.