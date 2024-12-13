الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محاكمة بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء غدا

محكمة
محكمة

تنظر  محكمة جنح الاقتصادية، غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة بلوجر شهيرة "ه.ا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

 بث فيديوهات خادشة للحياء

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذى بثته البلوجر  يتضمن محتوى وهى ترتدى الملابس الداخلية بشكل مثير والتحريض على الفجور.

تحرير 6 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

القبض على7 تجار مخدرات وضبط 5 أسلحة نارية في حملة أمنية بأسوان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحريض على الفجور بث فيديوهات خادشة للحياء مقاطع فيديو خادشة للحياء محكمة جنح الاقتصادية فيديوهات خادشة فيديو خادشة للحياء

مواد متعلقة

تحرير 6 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

القبض على7 تجار مخدرات وضبط 5 أسلحة نارية في حملة أمنية بأسوان

رادارات المرور ترصد 1220 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، أبرزها «GHP» لاغتصاب الفتيات (صور)

مصرع عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

بمناسبة حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات الإنسانية (صور)

ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بمصر الجديدة

تحرير 31 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

ترك وجبة ساخنة وخدع مساعده، تفاصيل مثيرة عن ترتيبات ليلة هروب بشار الأسد وشقيقه ماهر

بعد الصومال وإثيوبيا، أردوغان يطرح على البرهان عرضا تركيًّا يخص السودان

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (1 – 3)

حالته مستقرة وياريت ندعيله، نجل نبيل الحلفاوي يكشف تطورات حالة والده الصحية

3 قرارات من النيابة بشأن وفاة الطالبة ضحية التنمر بالقليوبية، والتعليم ترد

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟

تحفظ وحيد لإدارة الزمالك على التعاقد مع المدرب السويسري جروس

حمدي فتحي يغادر ملعب مباراة الوكرة والدحيل بعد إصابة قوية في الرأس (صور)

منوعات

المزيد

للمرة الثانية، مذكرات الأمير هاري تحصد لقب السيرة الذاتية الأكثر تداولًا

دخان بلا نار، ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو)

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13 ديسمبر

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة عبس وفضلها وما ورد بشأنها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (1 – 3)

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية