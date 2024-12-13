الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على7 تجار مخدرات وضبط 5 أسلحة نارية في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومن بينها ضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8.8 كيلو جرام لمخدر الحشيش -4.5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "البودر، الشابو") بحوزة 7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".
 

كما ضبط 5 قطع سلاح نارى"غير مرخص" عبارة عن (بندقية خرطوش –4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ 608 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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