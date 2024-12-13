الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 6 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

 

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ48 ساعة الماضية عن ضبط نحو 6 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

 

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، أبرزها «GHP» لاغتصاب الفتيات (صور)

بمناسبة حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات الإنسانية (صور)

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهاربين من الأحكام القضائية الهاربين من الاحكام سرقة تيار كهربائى للعقارات سرقة تيار كهربائي للمباني سرقة التيار الكهربائى سرقة تيار كهربائي للمقاهي سرقة تيار كهربائي

مواد متعلقة

رادارات المرور ترصد 1220 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، أبرزها «GHP» لاغتصاب الفتيات (صور)

مصرع عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

بمناسبة حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات الإنسانية (صور)

ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بمصر الجديدة

تحرير 31 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تجميع الكلاب الضالة فى السويس

الأمن يكشف حقيقة إجبار فتاة على التبرع بالدم فى مدينة 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

ترك وجبة ساخنة وخدع مساعده، تفاصيل مثيرة عن ترتيبات ليلة هروب بشار الأسد وشقيقه ماهر

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (1 – 3)

حمدي فتحي يغادر ملعب مباراة الوكرة والدحيل بعد إصابة قوية في الرأس (صور)

تحفظ وحيد لإدارة الزمالك على التعاقد مع المدرب السويسري جروس

تجهيزات كبيرة لحفل شيرين في دبي قبل صعودها على المسرح (صور)

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

دخان بلا نار، ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو)

بملابس بابا نويل، محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال في ليفربول (صور)

منوعات

المزيد

دخان بلا نار، ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو)

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13 ديسمبر

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (1 – 3)

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بانتشار الفساد والشعور بعدم الأمان

المزيد
الجريدة الرسمية