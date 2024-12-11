تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء في موسكو معرضا مخصصا لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، نظمه مصرف "سبير"، أكبر مصرف في روسيا.

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

ووصل الرئيس الروسي إلى المقر الرئيسي لمصرف "سبير" للمشاركة في مؤتمر مخصص للذكاء الاصطناعي، كذلك تفقد معرضا مخصصا لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورافق بوتين في الزيارة رئيس مجلس إدارة "سبير" جيرمان جريف ونائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين.

اكبر مصرف في روسيا

وتنعقد نسخة هذا العام من مؤتمر "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي" (AI Journey) في موسكو في الفترة من 11 إلى 13 من ديسمبر الجاري، وينظم الحدث مصرف "سبير"، أكبر مصرف في روسيا.

ويكرس المؤتمر لمناقشة واستعراض آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، ودوره في تطوير العلوم وقطاع الأعمال والحياة الاجتماعية.

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