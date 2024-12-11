الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

بوتين،فيتو
بوتين،فيتو

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء في موسكو معرضا مخصصا لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، نظمه مصرف "سبير"، أكبر مصرف في روسيا.

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

ووصل الرئيس الروسي إلى المقر الرئيسي لمصرف "سبير" للمشاركة في مؤتمر مخصص للذكاء الاصطناعي، كذلك تفقد معرضا مخصصا لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورافق بوتين في الزيارة رئيس مجلس إدارة "سبير" جيرمان جريف ونائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين.

اكبر مصرف في روسيا

وتنعقد نسخة هذا العام من مؤتمر "رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي" (AI Journey) في موسكو في الفترة من 11 إلى 13 من ديسمبر الجاري، وينظم الحدث مصرف "سبير"، أكبر مصرف في روسيا.

ويكرس المؤتمر لمناقشة واستعراض آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، ودوره في تطوير العلوم وقطاع الأعمال والحياة الاجتماعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذكاء الاصطناعي الرئيس الروسي تقنيات الذكاء الاصطناعي فلاديمير بوتين

مواد متعلقة

بشار الأسد ينضم إلى مجموعة الشخصيات المحمية في روسيا

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

الأكثر قراءة

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

رسميا، فيفا يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أبرزها سداد 214 مليار جنيه للتأمينات، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

يسع لـ92 ألف متفرج، ملعب الملك سلمان يستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2034

منوعات

المزيد

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وأسمائها وفضائلها

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية