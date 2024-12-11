الخارجية الروسية: اهتمام الولايات المتحدة بسوريا مبالغ فيه

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه "لم تكن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا".

روسيا: اهتمام الولايات المتحدة بسوريا مبالغ فيه

وأضافت الخارجية الروسية في بيان اليوم الأربعاء:" ندعو جميع الأطراف في سوريا إلى ضمان سيادة القانون وحماية المدنيين ومنع إراقة الدماء".

وتابعت "نشدد على ضرورة دعم الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن اهتمام الولايات المتحدة بسوريا مبالغ فيه.

وأوضحت الخارجية الروسية أن قنوات تبادل الإشارات بين موسكو وواشنطن مفتوحة بشأن خفض التوتر في سوريا.

اهتمامات روسية بسلامة مواطنيها في سوريا



واستطردت: "نعول على التفاهم مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن القضايا المتعلقة بوجودنا العسكري هناك وموسكو تؤيد إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا في أقرب وقت ممكن".



وأكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن سلامة المواطنين الروس في سوريا تتصدر أولويات القيادة الروسية، ويتم فعل كل ما هو ضروري لضمان ذلك.

وقالت زاخاروفا عبر راديو "سبوتنيك" تعليقا على الوضع في سوريا:"تتصدر أولوياتنا الآن سلامة مواطنينا، جميع مواطنينا في سوريا".

وأضافت: "مواطنونا هناك هم الخبراء وأفراد جيشنا ودبلوماسيونا، وعائلات السوريين والصحفيين ممن عملوا مع وسائل الإعلام الروسية ويحملون الجنسية الروسية ويعيشون في سوريا. هذه أولوية مطلقة، ويتم الآن القيام بكل ما هو ضروري لضمان سلامتهم".

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