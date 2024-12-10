ندوة تثقيفية بالشرقية للقضاء على مرض السعار

شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية الطب البيطري بالشرقية، برئاسة اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي هاشم وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، تحت عنوان (الخطة الإرشادية للقضاء على مرض السعار داخل مصر).

الندوة برعاية وزيري الصحة والزراعة

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

الحضور في الندوة التثقيفية

وقال المحاسب محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية إنه، اليوم الثلاثاء، تم بديوان مديرية الطب البيطري بالشرقية، عقد ندوة تثقيفية في حضور الدكتور بركات محمد رئيس الإدارة المركزية للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة شهيرة حنفي رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية، والدكتورة منال يوسف مديرة إدارة الأمراض المشتركة، وممثلي الإدارات المختلفة بمديرية الطب البيطري، ومعهد بحوث صحة الحيوان، وكلية الطب البيطري، ونقابة الأطباء البيطريين بالشرقية.

تخفيف العبء عن الفرق الصحية

أعرب وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال كلمته في الندوة التثقيفية عن سعادته بتواجده بمديرية الطب البيطري بالشرقية للمرة الأولى، وبالجهود المبذولة من مديرية الطب البيطري والفرق العاملة بها، والتي أدت إلى تخفيف الأعباء عن الفرق الصحية بالإدارات الوقائية المختلفة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، مشيدًا بالجهود المخلصة المبذولة من مديرية الطب البيطري، والتعاون المشترك بينها وبين مديرية الصحة،

الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة

لافتا إلى أهمية هذه الندوات التثقيفية واللقاءات العلمية، في رفع كفاءة أداء القوى البشرية، والاستثمار في العنصر البشري، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

حماية الأطفال من العقر والتأكد من تحصين الحيوانات

كما أكد الدكتور هاني جميعة أهمية دور المواطن في حماية الأطفال من العقر سوءا قبل أو أثناء أو بعد العقر، والتأكيد على تطعيم وتحصين الحيوانات ضد السعار بانتظام، وتجنب اقتراب الأطفال والمارة من الحيوانات الضالة، والتعامل بحذر إذا تعرض المصاب للعقر أو الخدش، مع غسل الجرح جيدًا بالماء والصابون لمدة تقارب الـ١٥ دقيقة

نشر الوعي الصحي والبيطري

مع التوجه لأقرب مستشفى للحصول على التطعيم ضد السعار أو استشارة الطبيب، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي الصحي والمجتمعي خاصةً في المناطق الريفية وذات الطبيعة الخاصة، من خلال وسائل الإعلام، والوسائل الإرشادية مثل "النشرات، والمطويات، والبوسترات"، وتنفيذ بروتوكولات تعاون مع الجهات المختلفة للقضاء على مرض السعار.

الندوة تخللت موضوعات عن مكافحة السعار

وقال جميعة إن الندوة التثقيفية تخللت موضوعات عن مكافحة مرض السعار، وعن أهمية تطبيق نهج الصحة الواحدة والذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وعن وضع آلية للتعامل مع كلاب الشوارع من خلال برنامج CNVR،

تحصين ذكور الكلاب بالحقن بمادة كلوريد الكالسيوم

وذلك البرنامج يتضمن جمع كلاب الشوارع، وتطعيم ذكور الكلاب بالحقن بمادة كلوريد الكالسيوم، وتحصين الكلاب بلقاح السعار، وإعادة توزيع الكلاب مع مراعاة الكثافة العددية حتى لا يحدث خلل في التوازن البيئي، كما تمت الإشارة إلى أهمية إبلاغ المواطنين عن الحيوانات التي تظهر عليها أعراض غير طبيعية للجهات المختصة،

التعاون بين مديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى

كما رحب اللواء الدكتور إبراهيم متولي خلال كلمته بوكيل وزارة الصحة بالشرقية وجميع الحضور والمشاركين في الندوة التثقيفية، مؤكدًا على التعاون الوثيق والبناء منذ قديم الأزل بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشئون الصحية،

جهود المديرية فى القضاء على مرض السعار

لافتًا إلى أن هذه الندوة تأتي فى إطار سعي المديرية وبذل كل الجهود للقضاء على مرض السعار بالمحافظة، من خلال تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والمواطنين أنفسهم في الحد من هذا المرض.

مشاركة المواطنين فى التوعية من السعار

وايضا مشاركة المواطنين المعلومات حول السعار والتوعية مع الآخرين، والتأكيد على أهمية التربية السليمة للأطفال عن كيفية التعامل مع الحيوانات وتجنب الخطر، وقام بإلقاء هذه الموضوعات كل من الدكتورة دعاء محمد مديرة إدارة الإرشاد البيطري بالشرقية، والدكتور ماهر سليمان مدير إدارة العاشر من رمضان البيطرية.

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