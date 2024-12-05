بيطرى الشرقية: تحصين 366 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلن الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، عن نتائح حملة تحصين للماشية في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، التي بدأت أعمالها في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤م .

180 لجنة تحصين

وأجرت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة تحصين لـ ( ٣٦٦ ألفا و٣٢٣) رأس ماشية ما بين تحصين ( ١٨٥ ألفا و٥٨٩) رأسا للوقاية من مرض الحمى القلاعية وتحصين (١٨٠ألفا و٧٣٤) رأسا ضد حمى الوادي المتصدع، فضلًا عن ترقيم وتسجيل (٤١٤٤) رأس ماشية خلال الأسبوع الثانى منانطلاق الحملة، مشيرًا إلى أن المديرية أجرت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

عقد 1245 ندوة وجولة إرشادية

كما تم عقد (١٢٤٥) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

الانتقال إلى المربيين فى منازلهم

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين على الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وتنميتها.

المهندس حازم الأشموني

وشدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

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