الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطرى الشرقية: تحصين 366 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بيطرى الشرقية
بيطرى الشرقية

 أعلن الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، عن نتائح حملة تحصين للماشية في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع،  التي بدأت أعمالها في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤م .

بيطري الشرقية تنظم قافلة مجانية في قرية مباشر بالإبراهيمية

180 لجنة تحصين 

 وأجرت المديرية عن طريق  (١٨٠) لجنة تحصين لـ ( ٣٦٦ ألفا و٣٢٣) رأس ماشية ما بين تحصين ( ١٨٥ ألفا و٥٨٩) رأسا للوقاية من مرض الحمى القلاعية وتحصين (١٨٠ألفا و٧٣٤) رأسا ضد حمى الوادي المتصدع، فضلًا عن ترقيم وتسجيل (٤١٤٤) رأس ماشية خلال الأسبوع الثانى منانطلاق الحملة، مشيرًا إلى أن المديرية أجرت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع. 

 

عقد 1245 ندوة وجولة إرشادية 

 كما تم عقد (١٢٤٥) ندوة وجولة إرشادية وتسيير  سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

 

الانتقال إلى المربيين فى منازلهم 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين على الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وتنميتها.

بيطري الشرقية ينظم ندوة عن التوعية بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

المهندس حازم الأشموني 

 وشدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية الحملة القومية الحمي القلاعية حمى الوآدي المتصدع المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

بيطري الشرقية ينظم ندوة عن التوعية بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

بيطري الشرقية تنظم قافلة مجانية في قرية مباشر بالإبراهيمية

بيطري الشرقية: ضبط 2.3 طن لحوم ومصنعات لحوم مخالفة

بيطرى الشرقية: ضبط 308 عبوات دواء بيطرى مجهولة المصدر بالزقازيق

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

بسعر 184 ألف جنيه، أقساط شقق "سكن كل المصريين 5" بالمحافظات

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

الجولاني لأهالي حمص ودرعا ودير الزور: جهزوا أنفسكم

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

منوعات

المزيد

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والجوافة في سوق العبور

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ضوابط تقييم الصف الأول والثاني الابتدائي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لفك الضيق وسعة الرزق

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقته بالحظ السعيد والراحة النفسية

ما وظيفة غير القادرين على الجهاد؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية