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صحة الشرقية تكرم طلبة مدارس التمريض الفائزين بالمسابقة الفنية

صحة الشرقية تكرم
صحة الشرقية تكرم طلبة مدارس التمريض الفائزين بالمسابقة

كرم الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة الشرقية، الفائزين في المسابقة الفنية والرياضية، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لطلبة المعاهد الفنية الصحية، والمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى ٧ محافظات بالجمهورية

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حضورمديرادارة التدريب بصحة الشرقية 

 اكد ذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية واضاف ان ذلك فقًا لخطة الأنشطة والمسابقات للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتورة إيمان الأزرق مدير إدارة التدريب والمدارس، والدكتور أيمن البنهساوي مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية، وبعض أولياء أمور الطلبة الفائزين.

تكريم الفائزين بالمسابقة 

قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتكريم الطالبة أيتن سلامة والطالبة نهى عمر الفائزات بالمركز الأول في مسابقة الرسم، وتكريم كل من الطالب أحمد حاتم، والطالب محمد أحمد، والطالبة فاطمة أكمل، والطالبة مريم محمد، والطالبة أشرفت عاطف، الفائزين بالمركز الثاني في مسابقات "الرسم، والجري، والوثب، وتنس الطاولة، والألعاب الترويحية أطواق وأقماع"،

تحفيز الطلاب للمشاركة فى المسابقات الرياضية 

 مقدمًا لهم الشكر لهم وشهادات التقدير، معربًا عن سعادته البالغة بهذا التميز، وعن امتنانه بالدور الذي يقوم به أولياء الأمور، وما يحملوه من عبء كبير في تربية أبنائهم، وتحفيزهم في المشاركة بالأنشطة الرياضية والفنية المختلفة لتطوير مهاراتهم وابداعاتهم.

تحسين رفاهية الطلاب على عدة مستويات 

وأكد الدكتور هاني جميعة على أن المسابقات والأنشطة الرياضية والفنية المختلفة، تعد جزءًا أساسيًا، من الحياة الدراسية، والتي تساهم بصورة كبيرة في تحسين رفاهية الطلاب على عدة مستويات، سواء من الناحية النفسية والجسدية، بعيدًا عن كونها وسيلة للترفية،

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خلق روح التنافس الشريف وصقل مهاراتهم 

 كما تعمل المسابقات على خلق روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، بما يساهم في صقل مهاراتهم وابداعاتهم، وتعزيز الثقة بالنفس والصحة النفسية لهم، مقدمًا التهنئة لجميع الطلاب والطالبات الفائزين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم استمرار ودوام التفوق والنجاح والتقدم في حياتهم العلمية والعملية القادمة.

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الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الطلبة والطالبات الصف الثالث الثانوي الفنى للتمريض وزارة الشباب ةالرياضة مستوى 7 محافظات

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