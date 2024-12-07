السبت 07 ديسمبر 2024
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بيطري الشرقية: فحص 8957 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية: فحص
بيطري الشرقية: فحص 8957 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

 أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي هاشم مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر نوفمبر الماضي ٢٠٢٤م، بإجراء الفحص لـ (٤٨٠٧) رؤوس ماشية ضد البروسيلا وفحص (٤١٥٠) رأسا ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها. 

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استمرار جهود مديرية الطب البيطرى فى الفحص والتحصين 

وأضاف وكيل الوزارة للطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أو البروسيلا، وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكدًا استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

 

اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية 

 وبدورهم أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء. 

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توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية 

 وذلك الألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة،مشددًا على  ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

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