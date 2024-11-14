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بيطري الشرقية: فحص 10140 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل

فحص ٥٦٥٦ ماشية ضد
فحص ٥٦٥٦ ماشية ضد البروسيلا

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية إلى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر أكتوبر الماضى بإجراء الفحص لـ (٥٦٥٦) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (٤٤٨٤) رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

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الفحص لاكتشاف حالات الإصابة 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو تناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، ومؤكدًا استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

الاهتمام بالثروة الحيوانية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

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وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري وكيل وزارة محافظة الشرقية شهر اكتوبر الماضى الامراض المشتركة بالمديرية ادارة الصحة العامة

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