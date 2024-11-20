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بيطري الشرقية: ضبط 2.3 طن لحوم ومصنعات لحوم مخالفة

بيطري الشرقية يضبط
بيطري الشرقية يضبط لحوم ومصنعات لحوم مخالفة

أكد  اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية المتمثلة فى  إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية المتمثلة فى  مباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار 

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شرطة المسطحات المائية 

ومعها  شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة  الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٨)  محاضر مخالفة وضبط  ٢طن و٢١٤ كجم  لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن وكبده وأسماك مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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المهندس حازم الأشموني 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار.  

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مديرية الطب البيطرى محافظة الشرقية ادارة المجازر التفتيش على اللحوم مباحث التموين

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