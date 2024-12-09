صحة الشرقية: "رعايات مصر" قدم خدماته لـ 23657 مريضا

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرصه على تعزيز الجهود المبذولة في المبادرات الصحية الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، مشيدًا بالتكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة استجابة النظام الصحي لاحتياجات المرضى وتخفيف معاناتهم، ويأتي ذلك في ظل المتابعة المستمرة والدعم الكامل، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين.

تقديم الخدمة الطبية لـ 23657 مريضا

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أكد أن مشروع “رعايات مصر” قدّم الخدمة لما يزيد عن 23657 مريضًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة.

وأشار إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 يعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات طبية متعددة تشمل تحويل حالات الطوارئ، الحوادث، الغسيل الكلوي الطارئ، وتأمين أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى التنسيق بين المستشفيات الحكومية والخاصة في المحافظة.

تقديم الخدمة الطبية لمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة

كما أوضح وكيل الوزارة أن المنظومة قدمت الرعاية الصحية لـ 1395 مريضًا في محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة خلال الأسبوع الثامن عشر منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية١٠٠ يوم صحه وشملت الخدمات تسكين 861 حالة في رعاية الأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، 131 حالة في عناية القلب، 198 طفلًا بالحضانات، و45 طفلًا في رعاية مركزة للأطفال بالإضافة إلى 6 حالات بعناية السموم وحالة واحدة بعناية الحروق. كما تم تنسيق تحويل 153 حالة لإجراء عمليات جراحية متقدمة أو إجراءات طبية متخصصة، بما في ذلك 11 حالة قسطرة قلبية طارئة و3 حالات لوحدات إذابة الجلطات الدماغية.

استمرار العمل على تعزيز الخدمات الطبية

وفي ختام الجهود المبذولة، أكدت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية استمرار العمل على تعزيز الخدمات الطبية وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتلبية احتياجات المواطنين.

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