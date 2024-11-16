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بيطرى الشرقية: ضبط 308 عبوات دواء بيطرى مجهولة المصدر بالزقازيق

ضبط 308 عبوات دواء
ضبط 308 عبوات دواء بيطرى مجهولة المصدر بالزقازيق

 أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية،  قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق. 

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الحفاظ على صحة المواطنين 

 وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

الحملات أسفرت عن ضبط 308 عبوات دواء

 وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٣٠٨) عبوات لـ (٩) أصناف دواء منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث تم المرور على (٣) مراكز بيع أدوية غير سليمة وغير مرخصة وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

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ضبط سوق الادوية البيطرية 

 لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على  صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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