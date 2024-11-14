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بيطري الشرقية يطلق قافلة لقرية المعالى بمنيا القمح

قافلة طبية بيطرية
قافلة طبية بيطرية بقرية المعالى بمنيا القمح

 قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى هاشم مدير المديرية وكيل الوزارة للطب البيطري بالشرقية، إنه اجتمع مع مديري الإدارات الداخلية بالمديرية لمناقشة خطة العمل لتنظيم القافلة الطبية البيطرية المجانية الشاملة بنجاح اليوم الخميس ١٤نوفمبر ٢٠٢٤م بقرية المعالي بمركز منيا القمح وفقا للتعاون المثمر. 

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التعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المدنى 

 وذلك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وإحدى منظمات المجتمع المدنى لتنظيم سلسلة من القوافل الطبية البيطرية المجانية، والتي تشمل علاج الأمراض الباطنية والتنفسية والجراحية والتناسلية وفحص السونار والرش والتجريع والترقيم والتسجيل وعمل لقاءات إرشادية عن المبادرات الرئاسية وأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية والتأمين على الماشية. 

 

الاستعداد لانطلاق الحملة القومية للتحصين 

 كما تم مناقشة الاستعداد لانطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع من خلال تفعيل اللجان الطبية البيطرية الوقائية بجميع قرى المحافظة تصل إلى ١٨٠ لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة ) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة. 

بالإضافة إلى مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات الخارجية (١٧) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

استمرار المبادرة الرئاسية “بداية ”

وذلك فى  إطار استمرار المبادرة الرئاسية بداية، ولتقديم أفضل خدمة بيطرية واستعدادًا لانطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع لعام ٢٠٢٤م السبت الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤م  

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 وجاء ذلك بناء على توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائبه المهندس مصطفي الصياد والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري وكيل وزارة محافظة الشرقية القافلة الطبية البيطرية القافلة المجانية الشامله الادارات الداخلية

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