بيطرى الشرقية: رش وتجريع 1600 رأس ماشية وأغنام لمكافحة الطفيليات بالزقازيق  

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن المديرية نظمت قافلة بيطرية مجانية بقرية بنى عباد التابعة لمركز ومدينة الزقازيق وذلك فى إطار المشاركة في مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى ".

جاء ذلك بحضور مدير إدارة الرعاية التناسلية ومدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية ومدير إدارة الإرشاد ومدير وأطباء إدارة الزقازيق البيطرية ومدير وأطباء وحدة بنى عباد البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

فحص وعلاج 500 ماشية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى القافلة قامت بفحص وعلاج (٥٠٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ (٤٢٥) رأس ماشـية و(١٠٥) رؤوس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية.

مكافحة الطفيليات الخارجية

وتابع: كما تم رش (١٢٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وإجراء جراحة لـ (٤) رؤوس ماشية وعلاج (٣٥٠) طائرا وسحب عينات دم فحص البروسيلا لـ (٢٥) وترقيم وتسجيل (٢٥) حيوانا بالمجان.

عقد ندوة وعدد من اللقاءات

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وكذلك أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرض البروسيلا والسعار.

أهمية التحصين للوقاية من الأمراض

واختتم: تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.