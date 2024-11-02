السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

بيطري الشرقية يضبط 3 أطنان مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر

مصنعات لحوم ودواجن
مصنعات لحوم ودواجن وكبدة مخالفة

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

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الجهات المشاركة فى الحملات

وجاء ذلك بتعاون  إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم  بالاشتراك مع الجهات المعنية المتمثلة ايضا فى  مباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية  والرقابة الصحية ومجالس المدن.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة و ضبط  3 طن مصنعات لحوم ودواجن وكبده مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر

 

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وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.

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سوق اللحوم والدواجن والاسماك تنفيذ حملات تفتيشية محافظة الشرقية مديرية الطب البيطرى اللواد دكتور ابراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

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