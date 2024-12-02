بيطري الشرقية ينظم ندوة عن التوعية بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية ندوة تثقيفية بعنوان: التوعية بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وذلك بحضور كل من الدكتورة شهيرة حنفى مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية وبعض مديري الإدارات الداخلية والخارجية بالمديرية وأقسام الإرشاد بجميع الإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

نقل الخبرات بين الإدارات الفنية بالشرقية

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري، أن الورشة تأتي لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة في إطار سعي المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

إلقاء محاضرة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

كما قامت الدكتورة دعاء محمد مدير إدارة الإرشاد البيطرى بالشرقية بإلقاء محاضرة عن (مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية)، وألقى الدكتور الحسن عبدالسميع طبيب أول بإدارة الوقاية محاضرة عن (مرض اللسان الأزرق).

وفى نهاية الورشة قام مدير المديرية بتقديم الشكر لجميع الحاضرين على كل الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والصحة العامة للمواطنين.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية.

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