رئيس جامعة الزقازيق يستقبل محافظ الشرقية، اعرف التفاصيل

استقبل دخالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، كلًا من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء حسين على رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية بقاعة المؤتمرات الكبرى باستاد جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء وذلك لحضور احتفالية "هيئة الرقابة الإدارية ودورها فى مجال منع ومكافحة الفساد" التى تتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد والمقامة بتنظيم فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وبالتعاون مع جامعة الزقازيق.

الحضور بالاحتفالية

حضر الاحتفالية د. أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، ود.جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ود. إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ودهلال عفيفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ود. سيد سالم أمين عام الجامعة ولفيف من عمداء ووكلاءالكليات، ومسئولي مكتب الرقابة الإدارية بالشرقية، ومديري العموم، وطلاب الجامعة.

التزام الجامعة والمحافظة بالالتزام بمكافحة الفساد

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القاريء الطالب أحمد سامى راشد، ثم كلمة دخالد الدرندلي التى رحب من خلالها بالجميع، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة تؤكد التزام الجامعة والمحافظة بمحاربة آفة الفساد التى تعيق مسيرة التنمية وتؤثر سلبًا على المجتمع، مشيرًا إلى الجهود الوطنية المختلفة التى تقودها هيئة الرقابة الإدارية لترسيخ قيم النزاهة فى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

مكافحة الفساد تعد واجب وطنى

وأكد رئيس الجامعة، أن مكافحة الفساد واجب وطني يتطلب تضافر جهود الجميع، موضحًا أن الجامعة لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي بل يمتد ليشمل المساهمة فى القضايا الوطنية والمجتمعية وهو ما تحرص عليه جامعة الزقازيق بأن تكون منصة الوعى والتثقيف وغرس قيم المواطنة الصالحة فى نفوس طلابها.

المهندس حازم الاشمونى

من جانبه، رحب المهندس حازم الأشموني بالحضور، مؤكدًا سعادته بالتعاون المثمر بين المحافظة وجامعة الزقازيق والذى يتجلى فى مشاركتهما كافة الأحداث والمناسبات، كما أكد المحافظ على أهمية اليوم العالمى لمكافحة الفساد للتوعية بالتصدي للوساطة والمحسوبية ومنع الإجراءات الغير دقيقة وردع ضعاف النفوس.

مكافحة الفساد المالى والادارى بمختلف صورهما

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر لهيئة الرقابة الإدارية مؤكدًا حرص الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ردع المفسدين حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتحقيق النزاهة داخل جميع الجهات والأجهزة العامة في الدولة.

اللواء حسين على هيئة الرقابة الادارية

وخلال كلمته، رحب اللواء حسين على بجميع الحضور، وتحدث عن نشأة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى سعت لمكافحة الفساد بشتى صوره وأنواعه، ثم قام بعرض فيديو تقديمي يجسد التطور الذى شهدته هيئة الرقابة الإدارية بما يتواكب مع التحول الرقمى عن طريق التنبؤ بالأزمات وتعديل القوانين للتعامل مع الجرائم المستحدثة،

مفهوم الفساد وأنواعه وآثاره السلبية

وذلك فضلًا عن مشروع البيئة المعلوماتية والانفتاح على الأجهزة النظيرة العربية والعالمية وتبنى حملات التوعية مع وسائل الإعلام المختلفة.كما استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية مفهوم الفساد وأنواعه وآثاره السلبية، ودستور مصر فى مجال مكافحة الفساد، ومهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والجرائم التى تختص بضبطها، ورؤية ورسالة الأكاديمية والوطنية لمكافحة الفساد.

فديوهات قصيرة تعكس أشكال جرائم الفساد

هذا بجانب عرض فيديوهات قصيرة تعكس أشكال جرائم الفساد، وتاريخ وأهداف الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها كأحد ركائز تنمية الوعي ومواكبة التطور فى كافة مجالات عمل الهيئة.

منح درع الجامعة للمحافظ ورئيس هيئة الرقابة

اختتمت الاحتفالية، بقيام د.خالد الدرندلي بمنح درع الجامعة لكل من محافظ الشرقية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمقدم أحمد يحيى عضو الهيئة.

أهمية انعقاد الندوات فى مقاومة الفساد

جدير بالذكر أن انعقاد مثل هذه الندوات التوعوية يأتى إيمانًا من هيئة الرقابة الإدارية وجامعة الزقازيق بأهمية المشاركة المجتمعية في جهود منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع.

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