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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
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 أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

  • الدكتور هلال عبدالفتاح السيد عفيفي، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب.
  • الدكتور عمرو أحمد عبدالمنعم المصري، نائبًا لرئيس جامعة مطروح لشئون الدراسات العليا والبحوث.
  • والدكتور محمد وائل عبدالعظيم محمد محمود، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث.
  • الدكتور عبدالفتاح عبدالنبي عطية هليل، عميدًا لكلية الهندسة كفر الشيخ.
  • الدكتور مصطفى أحمد فؤاد عبد الجواد عيسوي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة المنيا.
  • الدكتورة ناهد فكري حسن خضر، عميدًا لكلية التمريض جامعة دمياط.
  • الدكتور المتولي مصطفى المتولي سليم، عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمياط.
  • الدكتور عادل أبو هشيمة محمود حسن، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بني سويف.
  • الدكتورة شهيرة فوزي المنشاوي مرسي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف.
  • الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عبدالله، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف.
  • الدكتور أحمد فتح الله حسن شوقي، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة بني سويف.
  • الدكتور أسامة إبراهيم محمد إبراهيم، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنصورة.
  • الدكتورة نيفين غريب السيد رزق، عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.
  • الدكتور حسن سعد محمود عابدين، عميدًا لكلية التربية جامعة الإسكندرية.
  • الدكتورة دعاء الدرديري أبوالحسن سالم، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية.
  • الدكتور كرم عبدالغني عبدالرحمن جوده، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها.
  • الدكتور طارق سمير محمد محمد أمين، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.
  • الدكتورة ولاء محمد عبدالغني السيد، عميدًا لكلية الزراعة جامعة عين شمس.
  • الدكتورة زينب فيصل عبدالقادر أحمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة بنها.

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