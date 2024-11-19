محافظ الشرقية يستقبل رئيس البورصة المصرية لتعزيز التعاون المشترك

عقد المهندس حازم الأشموني وأحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لقاءًا حواريًا مع طلاب جامعة الزقازيق وشباب المحافظة عقب مشاركتهم حضور ندوة تثقيفية حول أساسيات القيد والاستثمار في البورصة المصرية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

فكر الاستهلاك الرشيد ومزايا المشاركة

وذلك لتعريف الشباب بثقافة الاستثمار وأهمية مواكبة فكر الاستهلاك الرشيد ومزايا المشاركة في البورصة المصرية والذي يأتي ضمن فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية في نسخته التاسعة

الدكتور مصطفى مدبولى

والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمستشار العسكري للمحافظة والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

اهمية البورصة المصرية

أكد محافظ الشرقية أهمية البورصة المصرية في تعزيز الاقتصاد الوطني مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها القيد والاستثمار في البورصة بمختلف الأنشطة والمجالات.

تنوع اقتصادي وزراعي وسياحي

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تتمتع بتنوع اقتصادي وزراعي وسياحي واضح وتسعى للشراكة مع البورصة المصرية لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الإقتصادية العاملة بالمحافظة لمساعدة الشركات على الوصول إلى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.

نشر ثقافة الشمول المالى

وقال محافظ الشرقية "إن لقاءنا اليوم يُعد فرصة طيبة للتعرف على مزايا البورصة المصرية وآلية جديدة للتعاون والتنسيق مع المحافظة لنشر ثقافة الشمول المالي والتعريف بأنشطة البورصة وتحقيق الشراكة اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية".

نشر الثقافة المالية بين الشباب

ومن جانبه، أكد رئيس البورصة المصرية حرص البورصة على نشر الثقافة المالية بين الشباب وتوسيع قاعدة المستثمرين من مختلف المحافظات لافتًا إلى أن الأسواق المالية توفر فرصًا متنوعة للشركات لزيادة مصادر التمويل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي الاستثماري وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة، خاصةً لدى فئة الشباب، بوصفها وسيلة للاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية وليست مجرد مضارب.

تنمية فكر الادخار التراكمى

كما أشار رئيس البورصة إلى ضرورة تنمية فكر الإدخار التراكمي للأفراد لتحويله إلى إستثمار تراكمي مدروس حيث أن الفكر الإستثماري المدروس فى أى دولة هو أساس أي نجاح اقتصادي لـعرض مشروعات جديدة.

فتح باب الحوار مع الشباب

وخلال اللقاء تم فتح باب الحوار مع الشباب للرد على استفساراتهم بشأن كيفية الإستفادة من القيد بالبورصة المصرية والتعرف علي آليات القيد بها والضوابط والمعايير التي تضمن فاعلية الاستثمار وتحقيق الأهداف المرجوة من الإنضمام إلى سوق المال.

التقاط الصور التذكارية

حرص محافظ الشرقية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على التقاط صورة تذكارية مع الشباب لتعزيز الوعي الإستثماري وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة خاصة لدى فئة الشباب

اختتام فعاليات المؤتمر

اختتمت فعاليات المؤتمر بتفقد القافلة الطبية العلاجية والمقامة بالتعاون بين المحافظة والبورصة المصرية وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى بوحدة طب الأسرة بهرية رزنه بمركز الزقازيق والتي تضم تخصصات ( أطفال – باطنة – رمد – أسنان – نساء وولادة)

دور مؤسسات المجتمع المدنى

أشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية وتعاونها المثمر والبناء مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرات الصحية لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالمجان وصولًا لمجتمع صحي وسليم.

اعمال توقيع الكشف الطبي

وتابع المحافظ ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أعمال توقيع الكشف الطبي بالعيادات المختلفة على المواطنين وتفقدا سير العمل بعيادتي العظام والرمد وشهدا توزيع النظارات الطبية على المستفيدين من القافلة.

لقاء عدد من المواطنين

وفي نهاية زيارته للقرية حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين وتعرف علي احتياجاتهم موجهًا رئيس مركز الزقازيق بتلبيتها فورًا في إطار الإمكانيات المتاحة.

أهالي قرية هرية

قدم أهالي القرية الشكر لمحافظ الشرقية زيارته للقرية وحرصه الدائم والمستمر على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

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