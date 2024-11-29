بعد أيام داخل العناية المركزة، وفاة طالبة الطب البيطري ضحية سقوط نخلة بالشرقية

كشف مصدر طبي، عن وفاة "نانسي"20 سنة طالبة في كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق بعد أيام من حجزها بالمستشفى الجامعي متأثرة بإصابتها إثر سقوط نخلة عليها أثناء سيرها بميدان الزراعة بنطاق محافظة الشرقية.

وأوضح المصدر الطبي، أن الطالبة المتوفاة وصلت مصابة بما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري وخضعت للتدخل الجراحي وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة، إلا أن حالتها كانت خطرة وبطيئة الاستجابة.

سقوط نخلة ووفاة طالبة طب بيطري بالزقازيق

وكانت غرفة عمليات إسعاف بالشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي باستقبال فتاة تدعى"نانسي.أ.م.ال"20 عاما طالبة بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق مقيمة كفر أباظة مركز الزقازيق مصابة بما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابة المذكورة إثر سقوط نخلة عليها بميدان الزراعة وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، إلا أنها لفظت انفاسها الاخيرة قبل ساعات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

اتحاد طلاب طب بيطري الزقازيق ينعى الطالبة نانسي

نعى اتحاد طلاب كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، الطالبة نانسي أحمد بالفرقة الثالثة بالكلية التى وافتها المنية اليوم الجمعة متأثرة بإصابتها الخطيرة إثر سقوط نخلة عليها.

وقال اتحاد طلاب طب بيطري الزقازيق في بيان له: “إنا لله وأنا إليه راجعون، ينعى اتحاد طلاب طب بيطري الزقازيق الطالبة بالفرقة الثالثة نانسي احمد سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وخالص تعازينا إلى عائلة الفقيدة وأحبائها”.

الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.