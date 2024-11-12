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ختام فعاليات قافلة جامعة الزقازيق البيطرية بقرية المسلمية

جامعة الزقازيق أنهت
جامعة الزقازيق أنهت قافلتهاالبيطرية لقرية المسلمية بالزقازيق

أنهت القافلة البيطرية العلاجية المجانية بقرية المسلمية مركز الزقازيق محافظة الشرقية أعمالها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 من نوفمبر عام 2024  تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد كلية، الطب البيطرى وبرعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق.

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وكيل كلية الطب البيطرى 

جاء ذلك بمتابعة الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فيها استشاريين وزملاء بالمستشفى البيطري التعليمي بقيادة الدكتور يسري عبد الفتاح عبد المقصود مدير المستشفى البيطرى التعليمى، والدكتور إبراهيم الشبراوى شوالى.

القافلة البيطرية بالمسلمية -فيتو
القافلة البيطرية بالمسلمية -فيتو

الكشف على 2496 حيوانا وطائرا 

وتم الكشف على ١٨٩ حالة حيوانات، و٢٣٠٧ حالات طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا فى إطار مساهمة الجامعة فى البرامج الرئاسية التنموية وتخفيفا عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثروة الحيوانية.

توجيه قافلة أسبوعيا لإحدى القرى 

وقال عميد الكلية: إن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي مطابقا للخطة الإستراتيجية للكلية والجامعة كمطلب لمعايير الجودة والاعتماد، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًا لإحدى القرى الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية والأدوية اللازمة التى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرًا للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين

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أنشطة الكلية والجامعة فى مجال خدمة المجتمع 

كانت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطرى التعليمى قد نظمت قافلة بيطرية مجانية لقرية المسلمية، وتعد القافلة الثانية عشر ضمن أنشطة الكلية والجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وضمن آليات الجامعة للمشاركة المجتمعية وتفاعلا مع المبادرات الرئاسية

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القافلة العلاجية المجانية قرية المسلمية مركز الزقازيق محافظة الشرقية لبدكتور نضر عبدالوهاب الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق عميد كلية الطب البيطرى

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