جامعة الزقازيق تختتم القافلة البيطرية بقرية أولاد سيف ببلبيس

اختتمت القافلة البيطرية المجانية أعمالها اليوم الاثنين، بقرية أولاد سيف مركز بلبيس، والتى تعد القافلة الخامسة عشر ضمن أنشطة الكلية والجامعة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥.بمحافظة الشرقية.

القافلة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسيةبداية

جاء ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية "، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطرى التعليمى يوم الاثنين الموافق 9/12/2024.

متابعة الدكتورةعصمت ابراهيم السعيد

القافلة جاءت تحت إشراف الدكتورنصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، وبمتابعة الدكتورة عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنظيم الدكتورلماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية،

الدكتور يسرى عبدالفتاح مدير الميتشفى التعلمى

حيث شارك فيها استشاريين وزملاء بالمستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتوريسرى عبد الفتاح عبد المقصود مدير المستشفى البيطرى التعليمى، والدكتور إبراهيم الشبراوي شوالى، والدكتورأحمد علاء الدين أحمد صفوت.

الكشف وفحص 2130 حيوان وطائر

وتم الكشف على ١٨٧ حالة حيوانات، و١٩٤٣ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا فى إطار مساهمة الجامعة فى البرامج الرئاسية التنموية وتخفيفا عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثروة الحيوانية.

صرف الادوية التى تقرها الحملة مجانا

وقال الدكتور رئيس الجامعة أن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي مطابقا للخطة الإستراتيجية للكلية والجامعة كمطلب لمعايير الجودة والاعتماد، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًا لإحدى القرى الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرا للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

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