الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الزقازيق تختتم القافلة البيطرية بقرية أولاد سيف ببلبيس

 جامعة الزقازيق
 جامعة الزقازيق تختتم القافلة البيطريةبقرية اولادسيف ببلبيس

اختتمت القافلة البيطرية المجانية أعمالها اليوم الاثنين، بقرية أولاد سيف مركز بلبيس، والتى تعد القافلة الخامسة عشر ضمن أنشطة الكلية والجامعة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥.بمحافظة الشرقية.

جامعة الزقازيق تواصل فعاليات اكتشاف المواهب المؤهلة لمسابقة "إبداع"

القافلة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسيةبداية  

جاء ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية "، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطرى التعليمى يوم الاثنين الموافق  9/12/2024.

متابعة الدكتورةعصمت ابراهيم السعيد

القافلة جاءت تحت إشراف  الدكتورنصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، وبمتابعة الدكتورة عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنظيم الدكتورلماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، 

الدكتور يسرى عبدالفتاح مدير الميتشفى التعلمى 

حيث شارك فيها استشاريين وزملاء بالمستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتوريسرى عبد الفتاح عبد المقصود مدير المستشفى البيطرى التعليمى، والدكتور إبراهيم الشبراوي شوالى،  والدكتورأحمد علاء الدين أحمد صفوت.

 

 الكشف وفحص 2130 حيوان وطائر 

وتم الكشف على ١٨٧ حالة حيوانات، و١٩٤٣ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا فى إطار مساهمة الجامعة فى البرامج الرئاسية التنموية وتخفيفا عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثروة الحيوانية.

جامعة الزقازيق تستضيف اللقاء الأول من أسبوع الدعوة الإسلامية الرابع

صرف الادوية التى تقرها الحملة مجانا 

  وقال  الدكتور رئيس الجامعة أن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي مطابقا للخطة الإستراتيجية للكلية والجامعة كمطلب لمعايير الجودة والاعتماد، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًا لإحدى القرى الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرا للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد الدرندلى القافلة البيطرية المجانية قرية اولاد سبف مركز ومدينة بلبيس القافلة الخامسة عشر انشطة الكلية انشطة الجامعة خدمة المجتمع تنمية البيئة محافظة الشرقية

مواد متعلقة

جامعة الزقازيق تستضيف اللقاء الأول من أسبوع الدعوة الإسلامية الرابع

جامعة الزقازيق تواصل فعاليات اكتشاف المواهب المؤهلة لمسابقة "إبداع"

رئيس البورصة ومحافظ الشرقية يعقدان لقاءً حواريًا مع طلاب جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق تحصد جائزة أفضل ابتكار في اختبارات المسار الميداني للسيارات (صور)

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو)

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

بعد الاعتداء على مدربه، لاعب المنصورة يعلن اعتزال كرة القدم

أردوغان: الأسد هرب وترك سوريا أنقاضًا وتركيا تدير عودة كريمة للسوريين

منوعات

المزيد

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الإثنين 09-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

تفسير رؤية دكتور الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية