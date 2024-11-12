وظائف جديدة بجامعة الزقازيق 2024، تعرف على الشروط والوظائف المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن، وظائف جديدة بجامعة الزقازيق 2024.

وظائف جديدة بجامعة الزقازيق 2024

وظائف جديدة بجامعة الزقازيق 2024، وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية عن الوظائف المطلوبة بجامعة الزقازيق وتتضمن ما يلي:

1- أمين كلية الطب البشري

2-أمين كلية الطب البشري بفاقوس

3-أمين كلية العلوم

4-أمين كلية الصيدلة

5-أمين كلية التربية

6-أمين كلية الآداب

7-أمين كلية الهندسة

8-مدير عام الإدارة العامة لشؤون المكتبات

9-مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم

10-مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية

11-مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة

12-مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

13-مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية

14-مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات ذات الطابع الخاص

15-مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية

16-مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جامعة الزقازيق

وظائف جديدة بجامعة الزقازيق 2024، وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن المستندات والأوراق المطلوبة وتتضمن ما يلي: بيان بالحالة الوظيفية معتمدًا وموضحًا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التى شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والإجازات أن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن الثلاث سنوات الاخيرة.



بيان تفصيلي عن إنجازاته وإسهاماته معتمدا من السلطة المختصة

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيًّا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحًا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى إجادته للغات أجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي ومدعمًا بالمستندات.

وظائف جديدة بجامعة الزقازيق 2024

خطوات التقديم للوظائف

وظائف جديدة بجامعة الزقازيق 2024، وعن خطوات التقديم كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم الدكتور رئيس الجامعة مستوفى الدمغة والمستندات المطلوبة على أن تكون من (3) ثلاثة أصول و(7) سبع نسخ وتسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت الى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان او التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات او التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.