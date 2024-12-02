جامعة الزقازيق تستضيف اللقاء الأول من أسبوع الدعوة الإسلامية الرابع

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وفد علماء الأزهر، معربًا عن تقديره لجهود الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب في تناول قضايا الأمة والمجتمع.

وقال الدرندلي: الأزهر منارة علم ودين ومعاملات، وهو مظلة أظلت أبناء مصر مسلمين ومسيحيين، وعلينا جميعًا أن نقدم الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وأمنه، وعلماء الأزهر الشريف هم من يضيئون لنا الطريق ويعلمون أولادنا روح الدين باستنارة فكرهم البعيد عن الغلو والتطرف.

استضافة الجامعة اللقاء الأول من أسبوع الدعوة

استضافت جامعة الزقازيق اليوم الاثنين اللقاء الأول من أسبوع الدعوة الإسلامية الرابع، الذى يأتى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر، والدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة الى الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ود. حسن يحيى الأمين المساعد للجنة العليا لشئون الدعوى الإسلامية .

ندوة بعنوان الإنسان والقيم فى التصور الإسلامى

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تحت عنوان "الإنسان والقيم فى التصور الإسلامي"، وبتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الدعوة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية،وذلك بقاعة المنتديات بالجامعة.

تبادل الدروع تقديرا لجهود الأزهر الشريف

عقب اللقاء تبادل د.خالد الدرندلي الدروع مع د.محمد الجندى ود.حسن يحيى تقديرًا لجهود الأزهر الشريف وجهود علمائه فى نشر الوعى بين الشباب وتوعيتهم بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

حضور نخبة من علماء الأزهر

بدأت فعاليات الندوة اليوم بعنوان "التكريم والاستخلاف ومقتضياتهما" والتى جاءت بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف، وعمداء الكليات، وطلاب جامعتي الأزهر والزقازيق، حيث أدار الندوة محمد الديسطى عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر الشريف.

الببلاوي يرحب بضيوف الجامعة

ورحب د. إيهاب الببلاوى بضيوف الجامعة من علماء وقامات الأزهر الشريف الأجلاء المشاركين فى هذه الفعالية، مؤكدًا دور الأزهر الشريف وانفتاحه على جميع مؤسسات الدولة، من أجل تنفيذ الكثير من الأنشطة التى تسعى للحفاظ على وعي المجتمع وحرصه على التواصل المستمر مع شباب الجامعات للحفاظ على الهوية الوطنية وتوعيتهم بالتحديات الحالية.

الدكتور محمد الجندى

انتقلت الكلمة إلى د.محمد الجندى والذى نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الذى يرعى هذه الفعالية، كما وجه الشكر إلى د.خالد الدرندلى، ود.إيهاب الببلاوى واللجنة العليا لمجمع البحوث الإسلامية، ومنطقة وعظ الشرقية، وبدأ حديثه بتأكيد أهمية تكريم الدين الحنيف للإنسان واستخلافه فى الأرض.

الاستماع فى ضوء الضوابط الشرعية

وقال أن هذا التكريم يمتاز بملامح محددة تتمثل فى التحلي بأخلاق رسولنا الكريم وناشد الشباب بعدم تضييع الوقت والانصياع وراء ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة طلب العلم والاستمتاع بالوقت فى ضوء الضوابط الشرعية، وتنمية مصادر العلم وطلب الأحكام من دار الفتوى وأهل العلم وهو ما يصب فى وعاء العلم، كما سرد نماذج لحب الرسول الكريم مؤكدا أن تلك المحبة تتأتى من الاقتداء بأخلاقه الكريمة والعمل الصالح.

شيخ الأزهر وضع قضايا الشباب فى مقدمة أجندته

من جانبه، تقدم د.حسن يحيى بالشكر لرئيس الجامعة ونائبه على ما قدماه من دعم لهذه المبادرة، مؤكدًا “إننا موجودون هنا اليوم برعاية كريمة من الشيخ أحمد الطيب والذى دائمًا ما يضع قضايا الشباب فى مقدمة أجندته”، ثم تطرق إلى تكريم الإنسان وأن الإنسان هو الوحيد الذى فضله الله سبحانه وتعالى وكرمه وأعطاه الحياة التى لابد أن يرقى بها لأعلى المناصب وأن يحقق فيها معانى الاستخلاف الحقيقية.

توضيح أبعاد التكريم

وتابع حديثه بتوضيح أبعاد التكريم كما وظفها الدين الإسلامي الحنيف والتى تجسدت فى كليات التكريم الخمسة وهى (حفظ النفس، والعقل، والدين، والمال، والعرض) فلابد من الحفاظ عليها لحماية الوطن الغالى.

التطرق إلى قضية الاستخلاف

كما تطرق الأمين المساعد للجنة العليا لشئون الدعوى الإسلامية، إلي قضية الاستخلاف، والتى تتحقق وفقًا للرؤية الإسلامية عبر ٦ ركائز وهى (دينًا متبعا، وسلطانا قاهرا أى دولة قوية ذات سيادة، عدل شامل وقضاء نزيه، وأمن عام، وخصم دائم يمكن مواجهته عبر خطط التنمية البشرية المستدامة، وأمل فسيح).

اهتمام الطلاب بمعرفة تعاليم الدين

اختتم اللقاء بفتح باب الحوار مع الطلاب والرد على كافة تساؤلاتهم وسط أجواء مميزة وتفاعل ثري أضاف للندوة حس دينى يعكس اهتمام الطلاب بمعرفة تعاليم الدين المختلفة.

دور المرأة فى ترسيخ منظومة القيم

وقال الدكتور محمود عبداللطيف أستاذ الإعلام بكلية آداب الزقازيق ومدير المكتب الإعلامى بالجامعة إن الأسبوع الدعوي بالجامعة يشتمل على ثلاث ندوات أخرى على مدار ثلاثة أيام بثلاث كليات مختلفة الأولى بعنوان: «القيم الإسلاميَّة ودورها في تحقيق الأمن المجتمعي»، والثانية: «القيم الإسلاميَّة ودورها في النسق الحضاري للأُمَّة»، والثالثة: «دور المرأة في ترسيخ منظومة القيم.. رؤية إسلاميَّة» وذلك بمشاركة نخبة من كبار أساتذة جامعتي الأزهر والزقازيق، وبحضور الطلاب من الجانبين.

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